«За культурное поведение на дороге в Год культуры Беларуси». Увлекательное мероприятие под таким девизом провели мозырские автомобилисты

Пообщаться с одноклубниками в дружеской обстановке, поделиться полезной информацией, презентовать собственные автопроекты и сразиться за бильярдным столом. Разнообразием удивила программа акции авто- и мотолюбителей Мозыря и Калинковичей. Мероприятие под девизом «За культурное поведение на дороге в Год культуры Беларуси» прошло на базе кинотеатра «Мир».