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Рубрика: Новости

«За культурное поведение на дороге в Год культуры Беларуси». Увлекательное мероприятие под таким девизом провели мозырские автомобилисты

20 декабря 2016, 16:58

Пообщаться с одноклубниками в дружеской обстановке, поделиться полезной информацией, презентовать собственные автопроекты и сразиться за бильярдным столом. Разнообразием удивила программа акции авто- и мотолюбителей Мозыря и Калинковичей. Мероприятие под девизом «За культурное поведение на дороге в Год культуры Беларуси» прошло на базе кинотеатра «Мир».

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