Такая большая концентрация новогодних персонажей на один квадратный метр в Мозыре бывает только 25 декабря и только возле дворца культуры НПЗ. Красочный фестиваль, на который съезжаются Дедушки Морозы и Снегурочки со всего города –
ежегодная традиция. Шуточное соревнование на знание азов волшебной профессии собирает всегда немало зрителей, особенно маленьких, которые искренне верят в чудо и волшебство.
Рубрика: Новости
В воскресенье возле Дворца культуры нефтепереработчиков собрались новогодние персонажи со всего города. Традиционная ярмарка Дедов Морозов собрала немало зрителей
26 декабря 2016, 17:06
Такая большая концентрация новогодних персонажей на один квадратный метр в Мозыре бывает только 25 декабря и только возле дворца культуры НПЗ. Красочный фестиваль, на который съезжаются Дедушки Морозы и Снегурочки со всего города –