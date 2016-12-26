В воскресенье возле Дворца культуры нефтепереработчиков собрались новогодние персонажи со всего города. Традиционная ярмарка Дедов Морозов собрала немало зрителей

Такая большая концентрация новогодних персонажей на один квадратный метр в Мозыре бывает только 25 декабря и только возле дворца культуры НПЗ. Красочный фестиваль, на который съезжаются Дедушки Морозы и Снегурочки со всего города –

ежегодная традиция. Шуточное соревнование на знание азов волшебной профессии собирает всегда немало зрителей, особенно маленьких, которые искренне верят в чудо и волшебство.