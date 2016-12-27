1 и 7 января больницы и поликлиники работают по графику праздничного дня, организовано круглосуточное дежурство.
2 января в больницах – обычный рабочий день, а 21 января будет действовать график субботы.
Поликлиники же 2 января будут работать по графику субботы, а 21 января наоборот, по графику рабочего дня.
Дежурные смены приемных отделений, отделений интенсивной терапии и реанимации усилят квалифицированными специалистами.
Рубрика: Новости
В связи с новогодними праздниками организации здравоохранения будут работать по измененному графику
27 декабря 2016, 17:13
1 и 7 января больницы и поликлиники работают по графику праздничного дня, организовано круглосуточное дежурство.