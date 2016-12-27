В связи с новогодними праздниками организации здравоохранения будут работать по измененному графику

1 и 7 января больницы и поликлиники работают по графику праздничного дня, организовано круглосуточное дежурство.

2 января в больницах – обычный рабочий день, а 21 января будет действовать график субботы.

Поликлиники же 2 января будут работать по графику субботы, а 21 января наоборот, по графику рабочего дня.

Дежурные смены приемных отделений, отделений интенсивной терапии и реанимации усилят квалифицированными специалистами.