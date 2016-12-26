В пятницу вечером в Мозыре произошло смертельное ДТП. Под колесами Мерседеса погиб 61-летний мужчина

В тот злополучный вечер пятницы 61-летний мозырянин как обычно пошел встречать с работы свою жену. По пешеходному переходу на улице Рыжкова супруги возвращались домой. Женщина отстала от мужа буквально на метр. На ее глазах и произошла трагедия. Водитель Мерседеса, житель Калинковичей, в темноте не заметил пешеходов, и сбил пенсионера. Скорая помощь приехала оперативно. Медики сделали все возможное, однако на следующее утро пострадавший мужчина скончался. В отношении 39-летнего таксиста, виновника ДТП, возбуждено уголовное дело.

На данном участке дороги для водителей разрешено движение со скоростью не более 40 километров в час. Предварительные следственные эксперименты показали, что у таксиста если и было превышение, то незначительное.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.