В понедельник утром произошел пожар в деревянном доме по переулку Припятский. К счастью, обошлось без жертв

Тревожное сообщение о пожаре в жилом доме по переулку Припятский на центр оперативного управления МЧС поступило 26 декабря в 6.30 утра. Спустя 10 минут на месте уже работали спасатели. Как оказалось, горела шиферная кровля деревянного одноэтажного дома. Во время чрезвычайной ситуации хозяйки не было. Стихию усмирили за считанные минуты. Одна из версий пожара – нарушение правил эксплуатации печи.