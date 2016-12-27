В исполкоме встретились представители власти, градостроители, проектировщики и самые активные противники стройки Пролетарской

Жители ул. Пролетарской добиваются отмены строительства многоэтажки в их дворе. История получила широкий общественный резонанс. Противники строительства с жалобами обратились во всевозможные инстанции. Пока идет разбирательство, работы прекращены. Чтобы еще раз услышать аргументы сторон, в большом зале исполкома собрались представители власти, градостроители, проектировщики и самые активные противники стройки.