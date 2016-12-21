Творческий вечер белорусского композитора Алины Бизенсон состоялся в Мозырском музыкальном колледже

В Мозырском музыкальном колледже прошла творческая встреча учащихся с известным белорусским композитором Алиной Безенсон. Произведения этого автора входят в репертуар студентов высших учебных заведений, солистов и коллективов Белгосфилармонии, Белгостелерадиокомпании и национального театра оперы. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Творцы музыкальной эпохи 20-21века»

Произведения Алины Безенсон разноплановые. Это – элитная музыка с новым музыкальным языком, красочной палитрой тембров и гармоний. Ее сочинения эмоциональны, экспрессивны и глубоко затрагивают сердца слушателей. В Мозыре прозвучали самые интересные из них.

Большой концерт юных дарований завершился личным общением с композитором. А уже завтра учащиеся музколледжа ждут заинтересованных слушателей на первом концерте цикла «Декабрьские вечера оркестровой музыки».

Рождественские концерты будут проходить 22-23 декабря, а также 27 и 28 декабря. Начало в 18.00. Вход свободный.