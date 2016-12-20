Проект «Волна идей» в средней школе №16 собрал на одной сцене юных конферансье, вокалистов и танцоров

От первоклашек до старшего звена. Такой формат участников выбрали организаторы большого ученического фестиваля «Волна идей». Воплотить свои танцевальные фантазии и вокальные идеи и показать ораторские способности на сцене 16-й школы смогли десятки ребят. Примечательно, идея мероприятия принадлежала самим школьникам.

Вокал и хореография. Соревнования среди юных конферансье и «оздоровительный» конкурс «Зарядка для школы». Каждый ученик выбрал номинацию, близкую именно ему. Ангелина Бичан и ее одноклассники, к примеру, остановились на танцевальном состязании

Пройдя предварительные отборочные этапы, лучшие из лучших выступили на самой большой школьной сцене. Поддержать ребят пришли активные и неравнодушные болельщики. В следующем году, надеются организаторы, фестиваль «Волна идей» расширится. И, как знать, возможно, его площадка станет тем самым удачным стартом для будущей творческой элиты Мозыря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец