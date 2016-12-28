Последние гребки уходящего года

Уходящий год надолго запомнится Мозырскому спорту, как один из самых ярких и сложных спортивных сезонов. Да, были медали на главном старте четырёхлетия – Олимпийских Играх, но, вместе с тем, в Рио-де-Жанейро, не выступила наша мужская команда гребцов, вследствие дисквалификации. Но, всё же, положительных эмоций уходящий спортивный сезон, оставил гораздо больше, чем эмоций отрицательных и, несомненно, спорт столицы Полесья сделал ещё один широкий шаг в своём развитии.