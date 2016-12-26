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Рубрика: Новости

Новогоднее настроение прилагается. Благотворительная ярмарка на «Мозырьсоли»

26 декабря 2016, 16:10

Канун Нового года и Рождества самое время творить добро. Мозырские солевики – это не только профессионалы своего дела, но и люди с широким сердцем. На предприятии прошла благотворительная выставка-продажа. Свои подделки представили люди с ограниченными возможностями. Отбоя от покупателей не было. В числе первых, кто приобрел новогодние сувениры ручной работы, руководство «Мозырьсоль».

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