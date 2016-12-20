Мозырский отдел следственного комитета проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре. Еще двое мужчин в больнице. Напомним, трагедия произошла 18 декабря в микрорайоне Заречный.

Адрес Веры Хоружей, 2. Спустя несколько дней все еще отчетливо видны следы огненной трагедии. Зияющей черной пустотой смотрят на улицу глаза квартиры, в которой 18 декабря произошел сильный пожар. Под окнами лежат обугленные вещи, которые еще совсем недавно создавали уют и комфорт. Здесь стихия унесла жизни сразу двух человек, 62-летней женщины и ее родного дяди. Еще двое – сожитель и сосед сверху на данный момент находятся в больнице. Следственный комитет проводит проверку.