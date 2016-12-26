Мозырщина славится своей гостеприимностью. Здесь есть, что показать. На этот раз район принимал внушительную делегацию областного совета ветеранов.

Просмотр сериалов, ток-шоу и задушевные посиделки с ровесниками на скамейке. Все это не про них. Активные по жизни и после выхода на пенсию продолжают уверенное движение вперед. Мозырщину посетили активисты областного Совета ветеранов. В одном из самых гостеприимных регионов для них была подготовлена увлекательная и насыщенная программа.