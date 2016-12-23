Можно ли встретить дикого кабана в мозырских лесах? За три года численность кабана уменьшилась в 48 раз

За три года численность дикого кабана в Беларуси уменьшилась в 48 раз. Если на начало 2013 года популяция дикого кабана в нашей стране насчитывала почти 83 тысячи особей, то в результате интенсивных мер по «депопуляции» вида, объявленного потенциальным разносчиком африканской чумы свиней, его численность в нашей стране за три с половиной года почти сошла на нет. Можно ли встретить кабана в мозырских лесах?