Исключительная мера наказания. Такой приговор вынесен в Мозыре убийце двоих детей

28 декабря во время выездного заседания в Мозыре Гомельский областной суд вынес приговор убийце собственных детей — 17-летнего сына и 9-летней дочери. Речь идет о трагедии, которая произошла 31 января этого года. По версии следствия, парню, когда тот сидел у компьютера, мужчина нанес удар тяжелым предметом по голове и задушил. Способ удушения он выбрал и при расправе над девочкой. О случившемся мозырянин сообщил супруге, и совершил попытку суицида. В момент шокирующих событий убийца находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие длилось 9 месяцев. В начале ноября дело было передано в суд. Все заседания были закрытыми. Решением суда 39-летний мужчина признан виновным в совершенном преступлении, его приговорили к исключительной мере наказания — расстрелу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.