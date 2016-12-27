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Рубрика: Новости

Инклюзивный коллектив «Вяселка» Мозырского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации выступил на сцене Белорусской государственной филармонии с песней «Мы все рождены равными»

27 декабря 2016, 17:07

Зал Белорусской государственной филармонии стал площадкой для проведения масштабного концерта кампании «Инклюзивная Беларусь». Его приурочили к 50-летию Программы развития ООН. Концерт стал также итоговым мероприятием всей кампании, которая стартовала в Минске 24 октября и посетила все 5 областных центров. На сцене выступил инклюзивный коллектив «Вяселка» Мозырского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

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