Главная «соль» «Мозырьсоли» – люди. Ветеранов пригласили на праздничную встречу

ОАО «Мозырьсоль» отметило 34 годовщину со дня получения первой продукции. За годы работы предприятие развивалось, проходила модернизация производства, увеличивался ассортимент продукции, завоевывались новые рынки. Но главной «солью» предприятия всегда оставались люди. Ветеранов, тех, кто прожил свою жизнь вместе с предприятием, пригласили на праздничную встречу в честь очередной годовщины.