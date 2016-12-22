Где зажглись новогодние елки? Обзор самых видных новогодних символов

Мозырь сияет новогодними огнями. Сотни гирлянд украшают городские улицы. Километры светодиодных лент подсвечивают городские здания. Особое внимание – главной городской площади. Новогодняя ель ростом с пятиэтажный дом в этом году традиционно густо расцвечена огнями. А светящийся подарок под елкой стал местом развлечения для детей. Елка у Торгового центра «Глобал» чуть меньше главной городской красавицы, но вполне может посоперничать по убранству. Тем более, что стоит она в окружении младших подруг. Елка в микрорайоне «Восточный» украшено скорее по-домашнему, но своими пышными формами покоряет с первого взгляда. Как и елка на Полесской. В микрорайоне «Железнодорожный» новогодний символ в темноте виден не сразу. Гирлянда украшает пышные ветки только с одной стороны. Кстати, это уже вторая елка в этом году, которую устанавливают в микрорайоне. Первая в буквальном смысле слова не выдержала критики. В понедельник 19 декабря лже-красавицу свергли с постамента по требованию жителей. А новый символ еще планируют доукрасить огнями. К сожалению, не удалось заснять еще один вечнозеленый и вечно блистающий новогодний символ. Ель у дворца нефтепереработчиков пока не зажглась праздничными огнями. Поэтому в отсутствии конкуренции пальму первенства можно отдать главной елке на площади Ленина. Город засветился тысячами огнями. Остается надеяться, что природа тоже постарается и выпавшим снегом приведет Мозырь в соответствие празднику.