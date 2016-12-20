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Рубрика: Новости

Детский травматизм. Опасности в зимний период

20 декабря 2016, 17:01

Эта неделя для учеников школ – последняя перед началом новогодних каникул. Но, то, что для ребенка радость, для взрослых – заботы. Педиатры с беспокойством ждут каникулярного времени. Ведь зачастую именно во время зимнего отдыха количество травм у детей возрастает.
Поскользнулась, упала… Предыстория сегодняшнего посещения врача у второклассницы Вали почти как в известной комедии. Только смешного мало. Девочка шла со школы и не удержалась на льду. Самостоятельно подняться уже не смогла. Сегодня ножка в гипсе, а Валя с мамой на больничном.

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