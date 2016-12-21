46-летний мозырянин подозревается в истязании своей гражданской супруги, причем делал это он на протяжении полугода. Сейчас женщина в больнице, ее избранник—в изоляторе временного содержания.

Испуганную и избитую женщину обнаружили в своем подъезде жильцы одного из домов по переулку Первомайский. Она утверждала, что многочисленные раны и кровоподтеки дело рук сожителя. Уже после в больнице медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По словам женщины, таким жестоким способом ее избранник справлялся с ревностью. Правоохранительные органы начали проверку.

Оказалось, гражданские супруги, которых сейчас разделило уголовное дело, познакомились весной этого года. Страсть вспыхнула молниеносно, спустя непродолжительное время 39-летняя женщина переехала в квартиру избранника. Уже через месяц –первые побои. Пару раз оказывалась на больничной койке, но врачам уверенно заявляла – травму получила сама и в быту. В этот раз терпение лопнуло. Сейчас невоздержанный любовник находится в изоляторе временного содержания. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.