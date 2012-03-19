Вчера в районе Кургана Славы произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадало двое мужчин. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.
ДТП произошло в воскресенье примерно в 13.30 около остановки «Деревня Бобры». Двигаясь в направлении улицы Мира при перестроении с левой полосы на правую, водитель не справился с управлением, перевернулся и упал в кювет. Это предварительные сведения. Поскольку водитель и пассажир авто показаний пока не давали. Они были доставлены в больницу. Врачи их состояние оценивают, как средней тяжести.
Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин
Рубрика: Факты и происшествия
Очередное ДТП на Кургане
19 марта 2012, 23:34
Вчера в районе Кургана Славы произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадало двое мужчин. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу.
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