Телеканал Мозырь

Новую услугу предлагают специалисты отдела общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Каждый четверг февраля, обратившись через скайп по адресу, который вы видите на своих экранах
( health@gmlocge.by), можно будет задать вопросы по здоровому образу жизни, культуре питания, профилактике неинфекционных заболеваний, аспектов психического здоровья и межличностных отношений. 2 и 16 февраля в онлайн-режиме дежурят валеологи — специалисты по здоровому образу жизни. 9 и 23 февраля — психологи. Обратиться к врачам в эти дни можно с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00. Консультации проводятся не только для жителей области, но для специалистов учреждений
Консультации по ЗОЖ через скайп
Корреспондент телеканала Мозырь Илона Шавловская побывала в центральном отделении «Белпочты». Начальник почтовой службы Мозыря Инна Глушко лично пригласила спецкорреспондента. Повод для встречи более чем приятный.
Репортаж Илоны Шавловской «Почта на колесах» вышел в эфир телеканала в сентябре 2016 года. Сюжет о передвижном отделении почтовой связи, которое обслуживает малонаселенные деревни Мозырщины. Горожанину сложно представить, что для сельчан приезд машины с логотипом «Белпочты» становится целым событием. Связь с миром, общение и искренняя благодарность деревенских жителей. Теплый рассказ телеканала о работе передвижного отделения почтовой связи оценило жюри республиканского конкурса.
Всегда приятно, когда твоей работе дают оценку. И что скрывать тот факт – приятней в разы, когда слова подкрепляются материальной благодарностью. Специальному корреспонденту «Телеканала «Мозырь» Илоне Шавловской – подарочные сертификаты от известной сети магазинов бытовой техники и диплом. Очередная победа пополнила копилку наград и журналиста, и телеканала в целом.
Светлана Грудько, Олег Фицнер
Итоги конкурса «Лучший материал о почте». Репортаж телеканала «Почта на колесах» в числе лауреатов
На Мозырщине за прошлый год по сравнению с 2015 произошел рост подростковой преступности практически в два раза. В 2016 147 детей были задержаны за распитие спиртных напитков. 74 взрослых попались на том, что вовлекали малолетних в пьянство. Неутешительные тенденции обсудили на заседании клуба «Подросток», которое прошло на базе инспекции по делам несовершеннолетних. В качестве гостей были священнослужители, психологи и представители общественной организации «Матери против наркотиков».
В 2016 году и по сравнению с 2015 произошел рост подростковой преступности практически в два раза. Неутешительные тенденции обсудили на заседании клуба «Подросток»
Настоящие мужчины накануне посетили районный исполнительный комитет. Встреча актива Мозырской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и представителей районной вертикали – мероприятие уже традиционное. 15 февраля вся Беларусь отдаст дань памяти воинам-интернационалистам. А пока – пристальное внимание вопросам насущным.
Социальная защита и трудоустройство, медобслуживание и санаторное лечение. Вопросы образования подрастающего поколения и культурные проекты. Диалог с властью вышел за рамки встречи формальной. И больше напомнил дружеский разговор. Ведь цель у собравшихся общая: сохранить память о тех, кто погиб при исполнении интернационального долга. И не забывать тех, кто продолжает строить мирное настоящее и заботиться о будущем.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер
Мозырские воины-афганцы встретились с представителями местной вертикали
Артисты центра циркового искусства «Арена» второй год подряд представляют Беларусь на самом престижном юношеском цирковом фестивале «Новое поколение». Международный цирковой форум в городе Монте-Карло (княжество Монако) пройдет 4-5 февраля. Приглашение мозырянам пришло от оргкомитета. В Европу отправились канатоходцы «Арены», разновозрастной состав, ребятам от 13 до 20 лет. Для технически сложного номера специально из Мозыря в Монако привезли такое же сложное оборудование, в составе белорусской делегации – специалист по его установке. Номер канатоходцев, заявленный в нынешнем фестивале, уже получал в 2016 Гран-при на международном конкурсе в Киеве. В 2016 были награды и в Монте-Карло. Трио воздушных гимнастов было удостоено специального приза.
Юные артисты мозырской цирковой студии «Арена» вновь отправились покорять европейскую публику
18 лет со дня создания коллектива отмечает танцоры Заслуженного коллектива Беларуси Театр танца «Алексис».
К своему совершеннолетию Театр танца «Алексис» пришел с большим и ярким багажом. Сотни детей, воспитанных в любви к современному танцу. Десятки наград международных конкурсов. Множество реализованных креативных проектов. И безграничная любовь преданных поклонников. Книга творчества театр танца «Алексис» каждый год пополняется десятками новых страниц. Самые яркие и эмоциональные из них, танцоры от мала до велика, ежегодно прочитывают на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков во время отчетных концертов. Выступления увлеченных ребят можно видеть и практически на каждом значимом городском мероприятии. Интересная деталь: большинство танцоров в «Алексис» приходят за руку с родителями в совсем юном возрасте. И, сделав первые па, остаются на сцене на долгие годы. Ведь однажды выбрав верное направление, Александр Зенченко и его воспитанники продолжают уверенно двигаться к новым вершинам.
Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы! 1 февраля Театру танца «Алексис» исполнилось 18 лет
Настольный теннис уже давно стал визитной карточкой СТК Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Старт» и на сегодняшний день трудно представить этот спортивно-технический клуб без самого массового игрового вида спорта. Впрочем, как и наш город без «Старта», где всегда рады видеть детей и подростков, желающих заниматься во всевозможных кружках и спортивных секциях.
Настольный теннис в СТК «Старт»
Взамен ярких софитов – люстры и светильники, вместо подиума – красная дорожка между торговыми павильонами. Такой необычный показ детской и молодежной одежды в одном из торговых центров города провело модельное агентство «ARTMODA». Под любопытные взгляды продавцов и покупателей свой еще один уверенный шаг к вершинам мировой фэшн-индустрии сделали десятки девчонок и мальчишек из Мозыря.
Небольшое расстояние в несколько метров, которое может показаться вечностью. Особенно, когда на тебя направлены бездушные объективы фотокамер и внимание незнакомых людей. Как справиться с волнением и сохранить походку. Не забывая об осанке, передать «легкость» отточенных движений, которую может подарить только твоя одежда. Маленькие секреты модной, в прямом смысле слова, профессии известны Анастасии Назарчук. Девушка уже два года занимается в модельном агентстве.
Прекрасное, модное, стильное. Чтобы об этих стандартах красоты знали в каждом регионе Беларуси. Одно из крупнейших модельных агентств республики «ARTMODA» с мозырскими ребятами работает с 2014 года. Развивая воображение, пластику движений и навыки общения, чтобы каждый шаг даже 5-летней принцессы вызывал умиление не только родителей. Приятный взгляду сценический образ и грацию здесь оттачивают на занятиях по искусству дефиле, хореографии, актерскому мастерству, йоге.
«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда». Будто следуя известному изречению Коко Шанель, организаторы этого необычного показа решили нарушить еще одни границы: между прилавком и подиумом. И здесь закономерно, что посетителями торгового центра предложили не эксклюзивные модели высокой моды, а одежду прет-а-порте
от известных торговых марок. Впрочем, вопрос, что одеть в предстоящем сезоне, для настоящей модницы не вызывает больших душевных терзаний. Множество теплых оттенков создают уют, яркие краски напоминают о беззаботной юности. Детская одежда – это еще и напоминание о том, какими детьми хотели бы быть взрослые. Задорными, без комплексов, в красивых нарядах, на высоких каблуках –
к вершинам мировой фэшн-индустрии.
Вячеслав Приписнов
Под любопытные взгляды продавцов и покупателей – уверенные шаги к вершинам мировой фэшн-индустрии. Показ детской и молодежной одежды
Не пропустил на повороте. Утро последнего январского дня не задалось сразу для двух мозырских водителей. Водитель такси ехал по улице Мира со стороны горбольницы. На оживленном перекрестке возле магазина «Жемчужина» он при повороте не пропустил двигавшуюся навстречу иномарку. При ударе оба автомобиля марок «Рено» и «Ситроен» получили сильные механические повреждения, на месте ДТП работал эвакуатор. К счастью, ни виновник аварии, ни второй ее участник не пострадали. По факту происшествия отдел ГАИ Мозырского РОВД проводит проверку.
Последний день января не задался сразу для двух мозырских водителей. ДТП в районе магазина «Жемчужина»
Бытовые неудобства жильцов дома №14 по Бульвару Юности заставили обратиться на горячую линию «Телеканала «Мозырь». Чтобы элементарно вынести мусор людям, а среди них немало и пожилых, приходиться пройти немалое расстояние. Можно ли решить проблему и что для этого нужно? Разбирались наши корреспонденты.
Проблема мусорных контейнеров по Б.Юности 14 – это проблема «с душком». Жители дома уже много лет добиваются установки баков неподалеку от дома. Однако не находят понимания с коммунальниками. Официальный ответ – все нормы соблюдены.
Расстояние от последнего подъезда до площадки действительно примерно соответствует нормативам. Хотя из-за угла малосемейки контейнеры, в которые жители должны выносить свой мусор, едва можно увидеть. Зато хорошо видно другие. Правда, принадлежат они соседнему кооперативному дому и чужаков сюда не пускают. Поэтому жителям этой пятиэтажки приходится, минуя их, идти за сотни метров от дома. И если молодежь не жалуется, то для пожилых людей эта бытовая необходимость – серьезная нагрузка.
По словам стариков, такие мелочи заставляют особо чувствовать свою беспомощность. Кто-то оставляет мусор в подъезде под лестницей, кто-то носится с пакетом по всему району.
Коммунальники утверждают, что многие жители дома против установки контейнеров рядом. Как говориться, если б молодость знала, если б старость могла…
Любовь Ивановна утверждает, что сама могла бы выносить отходы, если бы к дому хотя бы несколько раз в неделю по графику подъезжала машина. Тем более, что мусоровоз регулярно опустошает площадку соседнего дома. Пожилые люди обращаются к коммунальникам с экрана и очень верят, что на этот раз их услышат.
ЛидияПотар, Юрий Горобец