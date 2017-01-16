Телеканал Мозырь

Две с половиной тысячи бутылок водки и свыше полторы тысячи литров спирта. Такое количество контрафактного алкоголя изъяли оперативники Мозырского РОВД у 45-летнего мозырянина и его родственников. Владелец спиртных напитков утверждает, что такое количество алкоголя он приобрел для собственного потребления.
Задержание контрафактного алкоголя
Побывать внутри мыльного пузыря или дотронутся до хрупкой субстанции… В рамках благотворительной акции «Наши дети» для своих подопечных организовали мероприятие, которое завершает череду новогодних праздников.
Праздник для маленьких подопечных Территориального центра социального обслуживания населения
В настоящую лесную сказку превратился утренник известного ансамбля «Палеская зорачка», на который пригласили ребят из детского дома. Дед Мороз, Снегурочка и вредная Баба Яга, которая спрятала подарки. Но все закончилось благополучно, и сувениры оказались в руках маленьких адресатов.
Лесная сказка
Акробатика – гордость СДЮШОР №2, тот вид спорта, который на состязаниях всевозможного ранга и показательных выступлениях ждёт с большим нетерпением, как маститый специалист, так и простой болельщик. И, как не уделить этой дисциплине пристальное внимание и не полюбоваться на невероятные кульбиты и фантастические элементы, которые исполняют совсем ещё юные мальчишки и девчонки?!
Акробатика СДЮШОР №2
Частный интерес 14.01.2017
Мальчишки и девчонки детского сада №38 раньше других принимали калядовщиков. Педагоги устроили малышам настоящее шоу. Веселая и задорная коза, и вполне симпатичный и совсем не страшный волк. А еще цыган и цыганка. Ребятишки с большим удовольствием не только наблюдали за представлением, но и по мере возможности участвовали в нем.
В лучших традициях Святок.
73 года назад в ночь с 13 на 14 января Мозырщина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Это особая памятная дата в жизни города, которая разделила его историю на «до» и «после». Почти два с половиной года длилась оккупация. День освобождения традиционно отметили торжественным митингом на Кургане Славы.
День освобождения Мозыря
Они разных профессий и возрастов, но объединяет их отзывчивое сердце и желание помогать тем, кому это остро необходимо. Волонтеры Мозыря подвели итог своей общественно значимой работы за прошлый год. В центре внимания—люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, дети-сироты.
Мозырские волонтеры подвели итог своей общественно значимой работы за прошлый год
В 2017 году исполняется десять лет секции горнолыжного спорта нашего города. И за этот срок в Мозыре не только возрос интерес к этой захватывающей зимней дисциплине, но и появилось целое поколение юных горнолыжников, о которых следует рассказать подробно.
Горнолыжному спорту СДЮШОР №1 – 10 лет
РегионТВ 12.01.2017
На месте происшествия работали спасатели, медики, милиционеры. На протяжении нескольких десятков минут парень ругался, жаловался, много курил и требовал телевидение. С ним долго беседовал и уговаривал не делать отчаянный шаг бывший преподаватель и сосед по дому Вадим Лапуста. Именно он подошел к молодому человеку, который был уже на грани, чтобы дать сигарету, а потом схватил его и затянул на лестничную площадку.