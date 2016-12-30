Телеканал Мозырь

Молодые работники нефтеперерабатывающего завода кардинально поменяли формат корпоративных вечеринок. Тематический праздник «Здравствуй лето, Новый год!» прошел во Дворце культуры МНПЗ.
Тематическая вечеринка «Здравствуй лето, Новый год!». По-летнему теплое дружеское настроение и по-зимнему доброе ожидание чуда
Мозырский райисполком
30 декабря на линию «101» поступило тревожное сообщение – из квартиры на втором по улице Пролетарской идет густой дым. Спасатели оперативно выехали к месту вызова. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки у входа в комнату была обнаружена и спасена хозяйка квартиры, 1977 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована. Во время проведения спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, жильцов подъезда. В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены и потолок внутри квартиры. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожность при курении.
В Мозыре на пожаре в многоквартирном доме спасена женщина
Мозырь в ожидании 2017. Новый год – это праздник сюрпризов. Свой подарок в виде красочной акции подготовила и администрация рынка «Привоз». На протяжении двух дней маленькие мозыряне за рассказанный стишок получали полезные подарки. Новогоднее мероприятие стало уже традицией одного из самых популярных торговых объектов.
Расскажи стихотворение Деду Морозу и получи подарок. Новогодний пиар-ход од администрации рынка «Привоз»
В уходящем 2016 году, произошло много событий, которые для Мозырского спорта, случились, впервые и одно из них — участие молодой команды СДЮШОР нефтеперерабатывающего завода в группе «Б» высшей лиги чемпионата Республики Беларусь.
Дебют «Жемчужины Полесья-2» в группе «Б» высшей лиги чемпионата Республики Беларусь
Бадминтон в Мозыре, один из тех видов спорта, который имеет давние и славные традиции. И, не было ещё сезона, когда бы наши спортсмены и тренеры, не добивались успеха на республиканской арене. Вот и на недавней республиканской Спартакиаде в Гомеле, воспитанники СДЮШОР №1 понимались на пьедестал почёта, подтвердив своё реноме, одних из лучших бадминтонистов Беларуси!
Славный бадминтон СДЮШОР №1
Городской Дворец культуры сегодня распахнул свои двери для Главной елки Мозыря. Мероприятие уже стало традиционным. В канун самого ожидаемого праздника маленьких мозырян приглашают на красочное представление. Море эмоций и впечатлений и хорошее настроение было обеспечено всем, кто оказался в центре событий.
Городской Дворец культуры сегодня распахнул свои двери для Главной Елки Мозыря
В социально-педагогическом центре Мозырского района в канун праздников нет отбоя от гостей. Недавно с сюрпризами и подарками там побывали активные представители городских автосообществ. Подробности – далее в сюжете.
До Нового года осталось всего пару дней. Но праздничные желания, как мы знаем, сбываются не только в самую волшебную ночь. Мечты мозырских детей продолжают исполнять добрые волшебники самого разного уровня и ранга. На праздничные утренники в интернатные учреждения приезжают не только спонсоры и чиновники, но и простые мозыряне. Группа активных представителей автосообщества «Подслушано у водителей Мозыря» недавно побывала в социально-педагогическом центре на Пхове. Без подарков никто не остался. Даже сами гости. Для них воспитанники социально-педагогического центра подготовили красочную развлекательную программу. Много песен, танцев, шуток и смеха в этот день звучало в актовом зале. Прощались друг с другом уже практически с «семейными» добрыми чувствами. И обещали обязательно встретиться вновь.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец
Группа активных представителей автосообщества «Подслушано у водителей Мозыря» недавно побывала в социально-педагогическом центре на Пхове
Мозырские спасатели перед Новым годом решили поднять настроение маленьким пациентам детской больницы. Конкурсы, игры, викторины и все на безопасную тематику. Мероприятие проходило в рамках профилактической акции.
Мозырские спасатели перед Новым годом решили поднять настроение маленьким пациентам детской больницы
С первых минут торговля шла весьма бойко. Зная об открытии, местные жители охотно шли покупками. Больше полугода за продуктами они вынуждены были ездить в город, хотя и Гоголя – городская черта. Но сюда отправляли автолавку.
Дождались! Жители улицы Гоголя открытия магазина. Распахнул свои двери торговый объект шаговой доступности
Так получилось, что эти мальчики и девочки перед самым Новым годом заболели и не смогли попасть на утренник. Тогда утренник сам пришел к ним. Юные артисты из первой школы подготовили красочный праздник.