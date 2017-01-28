Телеканал Мозырь

Частный интерес 28.01.2017
Инвестиционный климат Мозырщины остается привлекательным, обеспечена стабильность на рынке экспорта товаров, создаются новые организации, продолжает строиться жилье. На расширенном заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития за 2016 год. Выполненные показатели говорят об устойчивости развития экономики региона.
На заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития за 2016 год
Будущее за наукой. Это утверждение лежит в основе всей деятельности Мозырского педагогического университета. Уникальные экологические проекты, разработка технологий и систем в области физики, доскональное изучение «роднай мовы»—белорусский язык через призму истории и современности—это далеко не полный перечень направлений работы ведущего полесского ВУЗа. Сферы практического применения—промышленность, строительство, агропромышленный комплекс. В университете День науки отмечают как свой профессиональный праздник.
День науки в Мозырском педагогическом университете
Мозырский нефтеперерабатывающий завод принимал делегацию промышленного профсоюза Норвегии – Industri Energe. Программа визита включала знакомство с предприятием, посещение заводского санатория и других социальных объектов. Условия работы нефтепереработчиков: операторные, комнаты приема пищи – все это оказалось схоже с норвежскими. Но было и то, что очень удивило гостей.
Делегация промышленного профсоюза Норвегии посетила Мозырский НПЗ
Родительским комитетам запретили, попечительским советам разрешили. От родительской финансовой помощи образование отказаться не может. Каким образом сдавать деньги, к примеру, на ремонт школы или детского сада? Кому сдавать? И что, если финансовая помощь нужна самому, и сдать деньги нет возможности?
Может ли образование обойтись без родительских денег?
23 января Международный спортивный суд, который находится в Лозанне, опубликовал своё решение по судебному процессу, в котором истцами выступили Белорусская ассоциация каноэ и члены нашей мужской Национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, а ответчиком — Международная федерация каноэ. По итогам заседания, которое состоялось 7 ноября 2016 года, арбитры Международного спортивного суда удовлетворили иск белорусской стороны, не обнаружив оснований для однолетнего запрета на участие в международных соревнованиях нашей мужской гребной команды.
Дисквалификация белорусских гребцов отменена
РегионТВ 26.01.2017
21 января в период времени с 10.30 до 11.00 жителем Мозыря в отделении РУП «Белпочта», расположенном на бульваре Юности, 37а, по невнимательности утеряны деньги (100 рублей), которые в последующем были найдены женщиной пенсионного возраста. Просьба всех, кому что-либо известно об этой женщине, либо об ее местонахождении, сообщить в дежурную часть Мозырского РОВД по телефону 102, либо по номеру 8-029-538-22-23.
Утеряны деньги!
В Петриковском районе партизаны захватили высокопоставленного немецкого офицера. С таким заголовком могли бы выйти фронтовые газеты в 1942 г. Военная форма уже несуществующих государств, немецкая речь из середины 20 в. Радушная встреча исторических персонажей, которые у нас едва ли способны вызвать симпатии неожиданно оборачивается сменой исполняемой роли. Тот, кто еще минуту казался предателем родины – на деле герой партизанской войны. Теперь ему с сотоварищами предстоит разговорить «языка». Цель – узнать расположение гарнизона армии вермахта. Примерно так могли разворачиваться события 17 января 1942 г., когда силами двух партизанских отрядов «Красный Октябрь» и Далидовича был разгромлен немецкий гарнизон, захвачены боеприпасы и продукты. Копаткевичи–это первый районный центр Полесской области, освобожденный партизанами.
События 75-летней давности реконструировали участники военно-исторического клуба «Поиск» в деревне Копаткевичи
33 канистры со спиртосодержащей жидкостью, более 200 бутылок контрафактной водки и коньяка, пиротехнические изделия, химические реагенты бытового назначения, товары народного потребления – автозапчасти, косметика, кофе, постельные принадлежности. Незаконный склад с таким разнообразным ассортиментом обнаружили оперативники, пограничники и налоговики в Мозыре в гараже частного дома. Причем, гараж был сдан в аренду. О том, что в нем хранится, хозяева не знали. Весь обнаруженный товар был незаконно ввезен в Беларусь. Сумма оценки изъятого составила около 25 тысяч рублей. Ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.
В одном из мозырских гаражей обнаружен склад товаров, которые незаконно были ввезены в Беларусь
Вечером на Крещение спасателям поступило тревожное сообщение. Жительница деревни Дрозды обратила внимание, что на соседнем участке клубится дым. Не прошло и десятка минут, как на месте уже работали сотрудники МЧС. Горела хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, который лежал на снегу в нескольких метрах от очага возгорания. Медики констатировали смерть. Уже после выяснили, что это хозяин участка, 67-летний пенсионер. Одна из наиболее вероятных версий трагедии—это неисправность печного отопления.