Телеканал Мозырь

Ежегодно сотни выездов. Пожары, дорожные происшествия, аварии техногенного характера. Именно на номер 101 стекается всевозможная информация о том, где требуется профессиональная помощь. В любое время суток, в будни и в праздники. Это одновременно и профессия, и образ жизни. Те, кто когда-то решил работать в этой структуре, априори не могут быть равнодушными к чужой беде. Постоянное совершенствование своих навыков, современное техническое оснащение позволяют мозырским спасателям успешно справляться с поставленными задачами.