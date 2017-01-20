Телеканал Мозырь

Частный интерес 21 01 2017
В нашем городе, сейчас на подготовительном сборе, сразу две Национальные команды по гребле на байдарках и каноэ – белорусская и казахстанская. На базе СДЮШОР СК ФПБ, занимаются представители этих спортивных дружин и, в нашем сюжете мы расскажем об особенностях подготовки мастеров весла в зимний период сезона.
Сбор Национальных команд Беларуси и Казахстана по гребле на байдарках и каноэ в Мозыре
В прошлом году в Мозырском районе отмечен рост числа правонарушений, которые совершили те, кому нет 18. Специалисты проанализировали статистику и тенденции, а после сделали определенные выводы. Необходимо менять подходы в профилактике: работать с каждой семьей, которая попала в поле зрения правоохранителей, индивидуально.
Актуальной теме подростковой преступности был посвящен Единый день информирования, который прошел на базе Мозырского райжилкомхоза
Регион ТВ 19 01 2017
Спартакиада Мозырского района среди предприятий, организаций и учебных заведений, стала одним из самых заметных спортивных событий в 2016 году, её итоги всесторонне изучаются и комментируются специалистами.
Круглогодичная Спартакиада Мозырского района
За крупную ручную кладь, провозимую в автобусах городского сообщения, теперь придется платить. Решение Гомельского облисполкома вступило в силу с 16 января. Провоз детского транспорта: колясок, санок, трехколесных велосипедов или самокатов, остается бесплатным. Как и провоз инвалидных колясок. В числе тех, по кому ударили рублем: студенты с габаритными сумками, а по весне это будут еще и дачники, и велосипедисты.
Сумка по цене пассажира
С этого года мозырским оперативникам, которые борются с распространением наркотиков на территории района, работать будет проще. Современное аналитическое оборудование для исследования наркотических средств и психотропных веществ передано в Мозырский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Новый хромато-масс-спектрометр позволяет экспертам с высокой точностью и в кратчайшие сроки определять химический состав, в том числе и так называемых дизайнерских наркотиков—спайсов.
В этом году в помощь мозырским экспертам прибыл хромато-масс-спектрометр. Аналитическое оборудование позволяет быстро и качественно определять состав наркотиков
Ежегодно сотни выездов. Пожары, дорожные происшествия, аварии техногенного характера. Именно на номер 101 стекается всевозможная информация о том, где требуется профессиональная помощь. В любое время суток, в будни и в праздники. Это одновременно и профессия, и образ жизни. Те, кто когда-то решил работать в этой структуре, априори не могут быть равнодушными к чужой беде. Постоянное совершенствование своих навыков, современное техническое оснащение позволяют мозырским спасателям успешно справляться с поставленными задачами.
Мозырские спасатели отметили свой профессиональный праздник
Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. В Мозыре его празднование началось еще накануне. Сотни верующих Крестным ходом прошли от Свято-Михайловского собора к Мозырской спасательной станции, чтобы после освящения первыми окунуться в прорубь.
Крещение Господне
Моральная поддержка, совет, горячий чай и даже свежая уха. Такое гостеприимство подкупает многих. Около 2 тысяч мозырян ежегодно совершают Крещенский ритуал именно на гребной базе.
На гребной базе в районе деревни Новики встречали крещенских купальщиков
Тревожное сообщение о пожаре в одной из квартир по ул. Социалистическая поступило 18 января около 23 часов. Спустя считанные минуты на месте работали спасатели. Пока одни тушили пламя, другие эвакуировали соседей. В квартире, в которой был очаг возгорания, при разведке сотрудники МЧС обнаружили мужчину. Медики попытались оказать ему помощь, но безуспешно. Причины трагедии устанавливаются. Одна из основных версий—неосторожное обращение с огнем при курении.