Телеканал Мозырь

Мини-футбол
В доме отключают газовые колонки. Звонок на горячую линию «Телеканала» снова стал поводом для серьезного разбирательства. Дочь пенсионерки Тамары Петровны Анищенко позвонила в редакцию и рассказала, что работники газовой службы, придя на плановый осмотр в квартиру к ее матери, отключили колонку, как говориться, «без суда и следствия».
Когда Тамара Петровна открыла дверь специалисту горгаза для плановой проверки оборудования, она и предположить не могла, что в одночасье останется без горячей воды. Газовую колонку отключили, как говорится «без суда и следствия». Без горячей воды и с полным ощущением того, что к ней отнеслись не по-человечески. Пенсионерка показывает акт, в нем специалист горгаза решительно перечеркнул стандартные сроки, в которые необходимо произвести устранение имеющихся недостатков. И от руки написал «Немедленно». Немедленно менять гофрированную трубу на сплошную и подправить дверцу прочистного канала.
Попытки остановить специалиста или договориться об отсрочке результатов не дали. Да и четких ответов на вопросы о том, кто должен менять трубу и где эту самую трубу брать, тоже не нашлось. Чтобы прояснить ситуацию на пороге снова появляются работники горгаза.
Специалист вновь осматривает объект спора. Говорит, коллега действовал по инструкции и совершенно правильно отключил колонку.
Газовщики констатируют, такие ситуации – сплошь и рядом. Несоответствие газового оборудования требованиям стало причиной отключения 21 колонки по всему городу. Одно из самых частых нарушений – использование гофрированной трубы.
Неприятные последствия – это мягко сказано. Трагедия в Борисове, где газовая колонка стала причиной гибели двух семей, доказала, в вопросах безопасности – мелочей не бывает. Проверки участились и ужесточились. На крайнюю меру – отключение – сейчас идут бескомпромиссно, параллельно выслушивая в свой адрес нелестные комментарии. В ответ недовольным жильцам газовщики вновь и вновь повторяют прописные истины.
В то же время доверять не специалисту вопросы, где речь идет о безопасности, чревато. Тамаре Петровне посоветовали обратиться к профессионалам. В Мозыре таких 4 организации. Одна из них –
Мозырский комбинат противопожарных работ. Именно здесь мы нашли все для безопасного использования газового оборудования. Специалист комбината провел для зрителей «Телеканала» подробную консультацию.
Кстати, если самостоятельно заняться монтажом, то сэкономить не удастся. За актом, подтверждающим безопасность, придется обращаться опять таки в специализированные организации. К вам приедут, проверят качество монтажа, герметичность стыков и выдадут документ, за который придется заплатить около 40 рублей.
Тамара Петровна решила не рисковать и довериться специалистам. Тем более, благодаря телеканалу, компромисс был найден.
Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.
Газовщики, придя на плановый осмотр к пенсионерке, отключили колонку. Правомерны ли их действия и что делать в таких случаях?
К состязанию приглашаются ученики в возрасте 12-17 лет. Чтец должен будет продекламировать стихотворение или отрывок из поэмы классиков белорусской литературы или современных авторов-земляков, членов Союза писателей Беларуси. Тематическая направленность произведений: любовь к родному краю, Беларуси, традиции и культура белорусского народа. Конкурс будет включать нескольких этапов. Сначала пройдут соревнования в школах, затем лучших юных мастеров художественного слова определят в каждом районе, а в апреле по одному чтецу из района (24 школьника) примут участие в областном этапе, на котором жюри озвучит имена победителей. Все финалисты получат приглашение на участие в международном фестивале «Славянские литературные дожинки — 2017», который планируется провести в октябре текущего года в Гомеле. Во время фестиваля пройдет награждение лауреатов и обладателя Гран-при конкурса юных чтецов. Будут также отмечены педагоги, подготовившие победителей.
Конкурс юных чтецов «Захаваем свет разам»
РегионТВ 02.02.2017
В благотворительном фонде «Объединяя сердца» подвели итоги сбора на покупку теплой обуви для нуждающихся детей. Почти три тысячи рублей – таков результат усилий волонтеров, работников предприятий Мозыря и Калинковичей и просто неравнодушных людей.
Теплые подарки для замечательных детей. В благотворительном фонде «Объединяя сердца» подвели итоги большой рождественской акции. Традиционный сбор в этом году направили на покупку теплой обуви для воспитанников интернатов и соцприютов.
Значительный вклад в доброе дело внесли участники интеллектуальной игры «Джек Квиз». Свои лоты на благотворительную продажу выставляли ремесленники. Помогли и автомобилисты. Общий сбор можно назвать рекордным – почти три тысячи рублей.
Подарки в Калинковичский соцприют и Василевичскую школу-интернат доставили в середине января. Вместе с представителями фонда в гости к детям отправились артисты-волонтеры Калинковичского центра досуга.
Творите добро и оно непременно к вам вернется! Простая истина для волонтеров фонда «Объединяя сердца» давно стала жизненным девизом. И с каждым годом шаг от сердца к сердцу делает все больше мозырян.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов
Теплые подарки для замечательных детей. Итоги акции фонда «Объединяя сердца»
Народный молодежный театр «Легион» сегодня отмечает 15-летний юбилей. Датой основания театра принято считать 2 февраля 2002 года. Нынешний День рождения своего коллектива артисты отмечают на сцене. Ведь уже 17 марта зрителей ожидает большая премьера. На суд театралов представят постановку под названием «Руанская дева», трагифарс по мотивам новеллы Ги де Мопассана «Пышка». В канун круглой даты в гостях у «Легиона» побывала наша съемочная группа
На сцене Дворца культуры нефтепереработчиков кипят страсти и плещут эмоции. В работе очередной спектакль. Артисты еще забывают слова, сцена пока не одета в декорации. Весь коллектив вместе и каждый артист в отдельности находятся в творческом поиске. Пока оттачивается канва постановки, «Руанская дева» в готовом виде предстанет на суд зрителей 17 марта. Это будет уже 22 по счету премьерный показ за 15 лет работы театра. Сегодня Александр Мазьков, художественный руководитель и одновременно режиссер «Легиона» вспоминает, с чего все начиналось.
Современную историю «Легиона» сегодня пишут 14 человек. Учителя, операторы, домохозяйки, лаборанты … Для людей, которые однажды выбрали для себя вполне земные профессии, театр – это реализация мечты и необходимый глоток творчества.
Чужаки не задерживаются, свои – остаются. Для Ирины Мазьковой «Легион» –это детище, на которое без сожаления тратится каждая свободная минута. Художник-постановщик по штатному расписанию, она не только придумывает декорации, но и режиссирует, а в экстренной ситуации всегда может выйти на сцену в качестве актрисы. Непрофессиональный в большинстве своем коллектив делает ставку на искренность. Люди, которые работают в «Легионе» артисты не по профессии, а по душевному призванию.
Два десятка постановок, сотни ролей и судеб, смех и слезы, а еще аншлаги, цветы и аплодисменты… На родной сцене Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода уже сыграно немало. Еще больше в планах. Пока на сцене рождается «Руанская дева», режиссеры уже обдумывают новые постановки.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.
Народный молодежный театр «Легион» отмечает 15-летний юбилей
Детская больница переполнена, в Мозыре эпидемия. Такого рода слухи стали циркулировать в последнее время в городе. Педиатры с уверенностью заявляют, поводов для паники нет, ситуация стабильная, сезонный подъем заболеваемости по сравнению с прошлыми годами на порядок ниже.
Маленькая Полина свой третий по счету день рождения отмечает в больнице. Девочка уже идет на поправку, так же как и ее маленький братик Савелий. По словам мамы Натальи, дети заболели одновременно. Первые сутки лечились дома, но участковый педиатр настояла на госпитализации.
Педиатры с уверенностью заявляют, эпидемическая ситуация стабильна и под контролем. Эпидемии гриппа нет, отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Высокая температура, насморк, кашель и прочие простудные проявления отмечаются ежегодно, с осени по весну.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Чревата и народная медицина. Неизвестно, как детский организм отреагирует на вроде бы безобидную ромашку или эхинацею. Ведь по статистике около 80 процентов современных детей аллергики. Осторожно следует быть и с так называемыми иммунокорректорами – препаратами, которые согласно инструкции поднимают и укрепляют защитные функции организма. Афлубин, арбидол интерферон, только по назначению врача и только под его контролем. Это тот случай, когда инициатива наказуема. Отдельная тема – антибиотики. Во время сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями медики рекомендуют избегать мест массового скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, употреблять много жидкости, принимать витамины и сбалансировано питаться. А при первых симптомах болезни обращаться к специалистам.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец
Эпидемии нет. Сезонный подъем заболеваемости по сравнению с прошлыми годами на порядок ниже
В деревне Вербовичи прошел показательный судебный процесс над 31-летним местным жителем. Обвиняемый – 31-летний мужчина в ноябре прошлого года оскорбил пограничников, когда они попросили предъявить документы на право пребывания в погранзоне. По факту было возбуждено уголовное дело.
Судебный процесс в деревне Вербовичи решили сделать открытым и показательным. Чтобы, как говорится, другим неповадно было. В ноябре прошлого года нетрезвый местный житель в компании своего дяди и соседа, который выступил в роли «трезвого водителя» на автомобиле направлялся в соседнюю деревню. Стоит уточнить, что населенные пункты относятся к пограничной зоне и чтобы там находиться, нужен определенный перечень документов. На контрольном пункте пограничники проводили стандартную процедуру – попросили компанию предъявить документы, в ответ 31-летний мужчина начал материться, причем адресно. Словами дебошира было не угомонить, его задержали и вызвали милиционеров. Итог уголовного дела озвучили в суде.
СНХР. Алексей Маршалов, начальник отдела дознания и административного процесса Мозырского погранотряда
За прошлый год на территории, подконтрольной Мозырскому погранотряду, зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, который находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов
За оскорбление пограничников – под суд
В конце прошлого года в Мозыре пропал 18-летний парень. Николай Скидан 29 декабря вышел из ночного клуба «NumberOne». С тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Сегодня водолазы в Припяти на глубине около 2-ух метров обнаружили тело пропавшего молодого человека.
18-летний мозырянин Николай Скидан пропал 29 декабря прошлого года. Молодой человек вышел из ночного клуба и больше его никто не видел. Парня искали милиционеры, объявления были размещены в средствах массовой информации, на новостных сайтах и в соцсетях. Одна из версий – Николай провалился под лед и утонул. Поисковые работы водолазы вели на протяжении нескольких недель. Их затрудняли морозная погода и обширная территория поиска – участка Припяти, предполагаемого места трагедии. В четверг в районе речного вокзала на глубине около 2 метров спасатели обнаружили тело пропавшего парня.
В причинах трагической гибели молодого мозырянина предстоит разобраться правоохранительным органам. В расследование ясность внесет и заключение судмедэкспертов.
Парень, пропавший в конце декабря, найден мертвым. Его тело со дна Припяти сегодня извлекли водолазы
Социальная страничка молодого человека внимание пользователей привлекала полным отсутствием комплексов и компромиссов. И реакция на размещенные видео интимного характера действительно последовала. Только не со стороны девушек, а от правоохранителей. Служители закона твердо уверены: такое поведение противоречит Уголовному кодексу.
В милиции говорят, при каждом подобном случае задержанные уверены: они ничего не распространяли! Просто сохранили видеоролик на соцстранице. Однако, наказание придется нести как жителю Криничного, так и его возможным последователям.
Если вина жителя Мозырщины в распространении порнографии будет доказана в суде, за тюремной решеткой он может оказаться на 4 года.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов
Уголовным делом обернулись для 28-летнего парня лайки «пикантного» видео в социальных сетях
Нынешняя зима бьёт все рекорды по количеству соревнований в Мозырском районе за последние десять лет. Районные и областные турниры, республиканские старты и всевозможные состязания любителей физической культуры, всё это может увидеть полесский спортивный болельщик в лесопарке «Молодёжный», ставший настоящей ареной для зимних дисциплин, в частности, лыжных гонок.