Телеканал Мозырь

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Молодые работники нефтеперерабатывающего завода кардинально поменяли формат корпоративных вечеринок. Тематический праздник «Здравствуй лето, Новый год!» прошел во Дворце культуры МНПЗ.

Рубрика: Новости.

Тематическая вечеринка «Здравствуй лето, Новый год!». По-летнему теплое дружеское настроение и по-зимнему доброе ожидание чуда

30 декабря 2016, 16:15
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Рубрика: Новости.

Мозырский райисполком

30 декабря 2016, 16:14
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30 декабря на линию «101» поступило тревожное сообщение – из квартиры на втором по улице Пролетарской идет густой дым. Спасатели оперативно выехали к месту вызова. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки у входа в комнату была обнаружена и спасена хозяйка квартиры, 1977 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована. Во время проведения спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, жильцов подъезда. В результате пожара уничтожено имущество, закопчены стены и потолок внутри квартиры. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожность при курении.

Рубрика: Новости.

В Мозыре на пожаре в многоквартирном доме спасена женщина

30 декабря 2016, 16:12
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Мозырь в ожидании 2017. Новый год – это праздник сюрпризов. Свой подарок в виде красочной акции подготовила и администрация рынка «Привоз». На протяжении двух дней маленькие мозыряне за рассказанный стишок получали полезные подарки. Новогоднее мероприятие стало уже традицией одного из самых популярных торговых объектов.

Рубрика: Новости.

Расскажи стихотворение Деду Морозу и получи подарок. Новогодний пиар-ход од администрации рынка «Привоз»

30 декабря 2016, 16:11
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В уходящем 2016 году, произошло много событий, которые для Мозырского спорта, случились, впервые и одно из них — участие молодой команды СДЮШОР нефтеперерабатывающего завода в группе «Б» высшей лиги чемпионата Республики Беларусь.

Рубрика: Cпорт.

Дебют «Жемчужины Полесья-2» в группе «Б» высшей лиги чемпионата Республики Беларусь

30 декабря 2016, 16:06
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Бадминтон в Мозыре, один из тех видов спорта, который имеет давние и славные традиции. И, не было ещё сезона, когда бы наши спортсмены и тренеры, не добивались успеха на республиканской арене. Вот и на недавней республиканской Спартакиаде в Гомеле, воспитанники СДЮШОР №1 понимались на пьедестал почёта, подтвердив своё реноме, одних из лучших бадминтонистов Беларуси!

Рубрика: Cпорт.

Славный бадминтон СДЮШОР №1

30 декабря 2016, 16:05
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Городской Дворец культуры сегодня распахнул свои двери для Главной елки Мозыря. Мероприятие уже стало традиционным. В канун самого ожидаемого праздника маленьких мозырян приглашают на красочное представление. Море эмоций и впечатлений и хорошее настроение было обеспечено всем, кто оказался в центре событий.

Рубрика: Новости.

Городской Дворец культуры сегодня распахнул свои двери для Главной Елки Мозыря

29 декабря 2016, 17:19
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В социально-педагогическом центре Мозырского района в канун праздников нет отбоя от гостей. Недавно с сюрпризами и подарками там побывали активные представители городских автосообществ. Подробности – далее в сюжете.
До Нового года осталось всего пару дней. Но праздничные желания, как мы знаем, сбываются не только в самую волшебную ночь. Мечты мозырских детей продолжают исполнять добрые волшебники самого разного уровня и ранга. На праздничные утренники в интернатные учреждения приезжают не только спонсоры и чиновники, но и простые мозыряне. Группа активных представителей автосообщества «Подслушано у водителей Мозыря» недавно побывала в социально-педагогическом центре на Пхове. Без подарков никто не остался. Даже сами гости. Для них воспитанники социально-педагогического центра подготовили красочную развлекательную программу. Много песен, танцев, шуток и смеха в этот день звучало в актовом зале. Прощались друг с другом уже практически с «семейными» добрыми чувствами. И обещали обязательно встретиться вновь.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец

Рубрика: Новости.

Группа активных представителей автосообщества «Подслушано у водителей Мозыря» недавно побывала в социально-педагогическом центре на Пхове

29 декабря 2016, 16:06
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Мозырские спасатели перед Новым годом решили поднять настроение маленьким пациентам детской больницы. Конкурсы, игры, викторины и все на безопасную тематику. Мероприятие проходило в рамках профилактической акции.

Рубрика: Новости.

Мозырские спасатели перед Новым годом решили поднять настроение маленьким пациентам детской больницы

29 декабря 2016, 15:38
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Рубрика: Футбольное обозрение.

Футбольное обозрение 28 12 2016

28 декабря 2016, 21:14
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С первых минут торговля шла весьма бойко. Зная об открытии, местные жители охотно шли покупками. Больше полугода за продуктами они вынуждены были ездить в город, хотя и Гоголя – городская черта. Но сюда отправляли автолавку.

Рубрика: Новости.

Дождались! Жители улицы Гоголя открытия магазина. Распахнул свои двери торговый объект шаговой доступности

28 декабря 2016, 17:31
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Так получилось, что эти мальчики и девочки перед самым Новым годом заболели и не смогли попасть на утренник. Тогда утренник сам пришел к ним. Юные артисты из первой школы подготовили красочный праздник.

Рубрика: Новости.

Главное, чтобы не болели! Утренник в детской больнице

28 декабря 2016, 17:26
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