Телеканал Мозырь

В Петриковском районе партизаны захватили высокопоставленного немецкого офицера. С таким заголовком могли бы выйти фронтовые газеты в 1942 г. Военная форма уже несуществующих государств, немецкая речь из середины 20 в. Радушная встреча исторических персонажей, которые у нас едва ли способны вызвать симпатии неожиданно оборачивается сменой исполняемой роли. Тот, кто еще минуту казался предателем родины – на деле герой партизанской войны. Теперь ему с сотоварищами предстоит разговорить «языка». Цель – узнать расположение гарнизона армии вермахта. Примерно так могли разворачиваться события 17 января 1942 г., когда силами двух партизанских отрядов «Красный Октябрь» и Далидовича был разгромлен немецкий гарнизон, захвачены боеприпасы и продукты. Копаткевичи–это первый районный центр Полесской области, освобожденный партизанами.