Телеканал Мозырь

В социально-педагогическом центре Мозырского района в канун праздников нет отбоя от гостей. Недавно с сюрпризами и подарками там побывали активные представители городских автосообществ. Подробности – далее в сюжете.

До Нового года осталось всего пару дней. Но праздничные желания, как мы знаем, сбываются не только в самую волшебную ночь. Мечты мозырских детей продолжают исполнять добрые волшебники самого разного уровня и ранга. На праздничные утренники в интернатные учреждения приезжают не только спонсоры и чиновники, но и простые мозыряне. Группа активных представителей автосообщества «Подслушано у водителей Мозыря» недавно побывала в социально-педагогическом центре на Пхове. Без подарков никто не остался. Даже сами гости. Для них воспитанники социально-педагогического центра подготовили красочную развлекательную программу. Много песен, танцев, шуток и смеха в этот день звучало в актовом зале. Прощались друг с другом уже практически с «семейными» добрыми чувствами. И обещали обязательно встретиться вновь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец