Телеканал Мозырь

На месте происшествия работали спасатели, медики, милиционеры. На протяжении нескольких десятков минут парень ругался, жаловался, много курил и требовал телевидение. С ним долго беседовал и уговаривал не делать отчаянный шаг бывший преподаватель и сосед по дому Вадим Лапуста. Именно он подошел к молодому человеку, который был уже на грани, чтобы дать сигарету, а потом схватил его и затянул на лестничную площадку.