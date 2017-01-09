Телеканал Мозырь

С самого начала 2017 года, стартовали спортивные турниры в Мозырском районе и, наконец-то, зима позволяет проводить полноценный сезон. То есть, кроме соревнований по мини-футболу, волейболу, стрельбе, плавании, словом, турниров в закрытых помещениях, столица Полесья увидит лыжные гонки, горнолыжные турниры, хоккейные поединки и даже соревнования мастеров фигурного катания.
Спортивная зима на Полесье
6 января спортивный арбитражный суд, что находится в Лозанне, должен был вынести вердикт, относительно дела о дисквалификации мужской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. Вся отечественная гребля, ждала этой даты с особым нетерпением, но вместо вердикта, из Швейцарии в адрес НОК Беларуси, пришло уведомление о переносе даты вынесения решения — 27 января. Ну, что же, придётся ждать, хотя гребной мир нашей страны, не особо обращает внимание на все перипетии судебного делопроизводства. Женская сборная, тренируется, ожидая полноценного для себя сезона. Байдарочницы сбор с сегодняшнего дня, проводят в Гомеле, каноистки выбрали местом дислокации Брест. Мужская команда, тоже разделилась, байдарочники в Мозыре, а каноисты в Бобруйске, совершенствуют своё мастерство, держа в уме августовский чемпионат мира, к которому и пресловутая дисквалификация завершится. А, что до воспитанников детско-юношеских спортивных школ, то там и вовсе, полный порядок, в чём вы сами сможете убедиться из нашего следующего сюжета.
Белорусская гребля на байдарках и каноэ начинает год
В Мозыре на Рождество из-за прорыва теплотрассы без теплоснабжения остались шесть многоквартирных домов. Восстановительные работы уже закончены, однако коммунальные службы планируют в ближайшее время заменить участок трубопровода протяженностью 120 метров.
Коммунальный гейзер. В Мозыре из-за аварии на теплотрассе 6 многоквартирных домов остались без теплоснабжения
Мозыряне, как и все белорусы, отвыкли от морозных зим. Еврозима с температурой около нуля стала для нас более привычной. Тем экстремальнее было прошедшее Рождество. По данным Мозырского гидрометеоцентра ночь на 7 января стала самой морозной с начала сезона.
Рождественские дни запомнятся не только праздничным настроением, но и суровыми морозами.
Ежегодная Рождественская архиерейская елка уже стала для Мозыря событием традиционным. В дни январских каникул на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков в едином праздничном порыве объединяются церковные песнопения и творческие номера талантливых детей.
Архиерейская елка
Завтра православные верующие будут отмечать один из главных праздников – Рождество Христово. Ему предшествовал сорокадневный пост. Торжественные Богослужения начались уже сегодня. Вечер накануне Рождества называют святым.
Самый радостный, светлый и добрый из всех христианских праздников. Ведь это день рождения сына Божьего, того, кто своим появлением на свет разделил летоисчисление на «до» и «после», того, кто мученической смертью расплатился за грехи человеческие и кто своим воскрешением дал надежду и укрепил веру. Празднованию Рождества предшествует сорокадневный пост. А вечер накануне считается святым. В православных храмах повсеместно проходят торжественные богослужения. Рождественский сочельник – это день строгого поста. Само название происходит от слова «сочиво». Это особое постное блюдо, которое готовят в этот день, иначе называют кутьей. По давней традиции в этот день не едят до появления на небе первой звезды –
в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова. В рождественскую ночь совершается Божественная литургия. Считается, что в этот праздник небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное, при этом пожелания должны быть обязательно добрыми.
С Рождеством Христовым!
«Рок-мороз» на «Рок-ёлке»!
В новогодние праздники народный молодежный театр «Легион» представил на суд юных зрителей спектакль «Яков – доброе сердце», по мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Постановку посмотрели тысячи мозырян.
«Яков – доброе сердце». Новогодняя детская сказка от народного театра «Легион»
Праздничное мероприятие пройдет 8 января 2017 года на сцене Дворца культуры Мозырского НПЗ. На протяжении нескольких часов зрителей будут радовать артисты епархии и творческие коллективы дворца. На сцене уже третий год подряд будут гармонично переплетаться и церковные песнопения, и вполне светские номера юных талантов Мозырщины. Главная идея праздника – еще раз напомнить детям и взрослым о Рождестве Христовом и его глубоком значении. В 6 часов вечера в концертном зале будут ждать всех, кто захочет разделить радость одного из главных православных праздников, Рождества. Вход свободный.
Туровская епархия приглашает посетить Благотворительный Рождественский концерт!
В Мозыре будет организовано 2 пункта обогрева и приема пищи для людей без определенного места жительства. На Рождество бездомных ждут по адресу ул. Пушкина, 53. Это штаб-квартира местной организации Красного Креста. 8 января пункт будет располагаться по адресу – Бульвар Юности, 18. Время работы с 10 до 14 часов. В рамках акции волонтеры будут раздавать горячий чай и еду.
На время сильных морозов мозырский Красный Крест создаст пункты обогрева и приема пищи для людей без определенного места жительства
Накануне праздника мы задали мозырянам несколько вопросов. Конечно же, на рождественскую тематику. В следующем опросе ответы: серьезные и не очень. Но все одинаково добрые.
Верите ли вы в чудо? Рождественские вопросы мозырянам
Сообщение о возгорании автомобиля по улице Островского поступило 5 января в 19.37. Сотрудники МЧС оперативно приехали на место и потушили пламя, однако стихия практически полностью уничтожила транспортное средство. Как оказалось, водитель во время движения резко почувствовал запах бензина. Вышел посмотреть причины утечки. Когда молодой человек поднял капот, вспыхнул огонь. Сгоревший Мерседес Бенц 2007 года выпуска.