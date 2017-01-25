Телеканал Мозырь

Извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов направлены жителям области. Гражданин, получивший письмо из налоговой, вправе в течение тридцати календарных дней со дня получения представить в налоговый орган документы или пояснения, которые свидетельствуют об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Если возникают вопросы, выяснить их можно, позвонив по телефонам. Прямые телефонные линии по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов начали работать в Гомельской области. Ежедневно с 10.00 до 12.00 часов в рабочие дни вплоть до 1 марта этого года по телефону 21 02 97 свои вопросы могут задать мозыряне. Так же можно связаться с пресс-центром инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельской области. Его номер : 79 88 28.
Прямая телефонная линия по вопросам сбора на финансирование госрасходов
За последние 5 лет в Гомельской области выявлено 850 фактов взяточничества. За 2016 год – 179. Общая сумма полученных взяток только по 93 фактам составила почти 74 тысячи долларов США, средняя сумма взятки – около 800 $. В общем числе экономических преступлений доминируют хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, получение и дача взяток, злоупотребления властью. Всего к уголовной ответственности за 2016 по линии экономики привлечено 380 лиц.
В прошлом году в Гомельской области зарегистрировано более тысячи экономических преступлений
Приучать мозырян сортировать бытовые отходы начали еще несколько лет назад. Пока раздельный сбор – слишком медленно входит в нашу жизнь. То, вторсырье, что оседает в мусорных ведрах, везут на сортировочную станцию. Здесь в буквальном смысле выуживают из бытового мусора ценные стекло, металл, бумагу и пластик. 8 тонн полимерных отходов, 40 тонн стеклобоя, 10-15 тонн макулатуры…Примерно столько добывают за один месяц из мусорных ведер горожан.
Раздельный сбор мусора
Трое мозырян несколько лет работали в коммунальных и строительных организациях города, предъявив в отдел кадров липовые свидетельства о своем профессиональном образовании. Подделки выявили милиционеры, эксперты подтвердили: корочки были напечатаны на обычном принтере. Предварительно, все это дело рук одного мастера. Его поисками занимаются оперативники. А владельцы этих документов сейчас фигуранты уголовных дел.
За последнее время следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении мозырян, которые использовали липовые документы. Подделывают свидетельства о профессиональном образовании, водительские медицинские справки и справки о заработной плате для получения кредита. Только за прошлый год возбуждено порядка 40 подобных уголовных дел.
Липовые свидетельства об образовании помогли трем мозырянам найти работу в коммунальных и строительных организациях города
В выездном семинаре приняли участие руководители сельхозпредприятий, зоотехники, ветеринарные врачи, бригады молочно-товарных комплексов. Позже на пленарном заседании в райисполкоме лучшим из лучших вручили переходящие кубки и денежные премии.
В Мозырском районе подвели итоги работы отрасли животноводства за 2016 год
На прошлой неделе в Козенках, состоялось подведение итогов круглогодичной Спартакиады ФСК «Урожай» Мозырского района, на котором можно было увидеть героев спортивного сезона 2016 года из числа любителей физической культуры работников агропромышленного комплекса и сельских жителей.
Подведение итогов ФСК «Урожай» за 2016 год
В этом году мы уже знакомились с отделением горнолыжного спорта СДЮШОР №1, его работой, самыми юными воспитанниками. Теперь же, пришла очередь старшей группы, где можно будет увидеть горнолыжников с определённым уровнем мастера, имеющих опыт и спортивные титулы.
Мастерство горнолыжников СДЮШОР №1
Элита педагогического сообщества Мозырщины собралась в средней школе № 16 на торжественной церемонии конкурса «Учитель года-2017». У каждого своя, дорогая сердцу, история трудового пути: кто-то был вдохновлен собственными педагогами и сегодня делает первые шаги на учительском поприще, кто-то является продолжателем семейной династии, но все они нашли себя в воспитании и обучении молодого поколения. 8 из 55 участников районного этапа представят наш регион на областном уровне.
Учитель года—2017
С начала года на Мозырщине огненные трагедии унесли жизни уже трех человек. Одно из последних происшествий произошло в микрорайоне «Железнодорожный». В своей пустующей квартире мужчину на несколько дней приютил знакомый. Постоялец закурил и заснул. Квартира в деревянном доме выгорела дотла. Неосторожность при курении—основная версия пожара, который унес человеческую жизнь. По поручению главы местной администрации для стабилизации обстановки смотровые комиссии, задачи которых обеспечивать безопасные условия проживания, перешли на работу в усиленном режиме.
Постоянный контроль—лучшая профилактика пожаров
Мозырский областной лицей – это собрание талантов. Лучшие из лучших приходят сюда, чтобы оттачивать знания, полученные в школе. Талантливые и мотивированные ученики, квалифицированные и творческие педагоги, нацеленные на успех родители. Вкупе, все это дает неплохой результат: 47 дипломов на городской олимпиаде, 7 — на областной. Собственных «олимпийцев», и что немаловажно, их педагогов, по-настоящему купали во внимании.