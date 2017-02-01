Телеканал Мозырь

Взамен ярких софитов – люстры и светильники, вместо подиума – красная дорожка между торговыми павильонами. Такой необычный показ детской и молодежной одежды в одном из торговых центров города провело модельное агентство «ARTMODA». Под любопытные взгляды продавцов и покупателей свой еще один уверенный шаг к вершинам мировой фэшн-индустрии сделали десятки девчонок и мальчишек из Мозыря.

Небольшое расстояние в несколько метров, которое может показаться вечностью. Особенно, когда на тебя направлены бездушные объективы фотокамер и внимание незнакомых людей. Как справиться с волнением и сохранить походку. Не забывая об осанке, передать «легкость» отточенных движений, которую может подарить только твоя одежда. Маленькие секреты модной, в прямом смысле слова, профессии известны Анастасии Назарчук. Девушка уже два года занимается в модельном агентстве.

Прекрасное, модное, стильное. Чтобы об этих стандартах красоты знали в каждом регионе Беларуси. Одно из крупнейших модельных агентств республики «ARTMODA» с мозырскими ребятами работает с 2014 года. Развивая воображение, пластику движений и навыки общения, чтобы каждый шаг даже 5-летней принцессы вызывал умиление не только родителей. Приятный взгляду сценический образ и грацию здесь оттачивают на занятиях по искусству дефиле, хореографии, актерскому мастерству, йоге.

«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда». Будто следуя известному изречению Коко Шанель, организаторы этого необычного показа решили нарушить еще одни границы: между прилавком и подиумом. И здесь закономерно, что посетителями торгового центра предложили не эксклюзивные модели высокой моды, а одежду прет-а-порте

от известных торговых марок. Впрочем, вопрос, что одеть в предстоящем сезоне, для настоящей модницы не вызывает больших душевных терзаний. Множество теплых оттенков создают уют, яркие краски напоминают о беззаботной юности. Детская одежда – это еще и напоминание о том, какими детьми хотели бы быть взрослые. Задорными, без комплексов, в красивых нарядах, на высоких каблуках –

к вершинам мировой фэшн-индустрии.

Вячеслав Приписнов