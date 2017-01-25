Телеканал Мозырь

Извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов направлены жителям области. Гражданин, получивший письмо из налоговой, вправе в течение тридцати календарных дней со дня получения представить в налоговый орган документы или пояснения, которые свидетельствуют об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Если возникают вопросы, выяснить их можно, позвонив по телефонам. Прямые телефонные линии по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов начали работать в Гомельской области. Ежедневно с 10.00 до 12.00 часов в рабочие дни вплоть до 1 марта этого года по телефону 21 02 97 свои вопросы могут задать мозыряне. Так же можно связаться с пресс-центром инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельской области. Его номер : 79 88 28.