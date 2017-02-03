Телеканал Мозырь

В доме отключают газовые колонки. Звонок на горячую линию «Телеканала» снова стал поводом для серьезного разбирательства. Дочь пенсионерки Тамары Петровны Анищенко позвонила в редакцию и рассказала, что работники газовой службы, придя на плановый осмотр в квартиру к ее матери, отключили колонку, как говориться, «без суда и следствия».

Когда Тамара Петровна открыла дверь специалисту горгаза для плановой проверки оборудования, она и предположить не могла, что в одночасье останется без горячей воды. Газовую колонку отключили, как говорится «без суда и следствия». Без горячей воды и с полным ощущением того, что к ней отнеслись не по-человечески. Пенсионерка показывает акт, в нем специалист горгаза решительно перечеркнул стандартные сроки, в которые необходимо произвести устранение имеющихся недостатков. И от руки написал «Немедленно». Немедленно менять гофрированную трубу на сплошную и подправить дверцу прочистного канала.

Попытки остановить специалиста или договориться об отсрочке результатов не дали. Да и четких ответов на вопросы о том, кто должен менять трубу и где эту самую трубу брать, тоже не нашлось. Чтобы прояснить ситуацию на пороге снова появляются работники горгаза.

Специалист вновь осматривает объект спора. Говорит, коллега действовал по инструкции и совершенно правильно отключил колонку.

Газовщики констатируют, такие ситуации – сплошь и рядом. Несоответствие газового оборудования требованиям стало причиной отключения 21 колонки по всему городу. Одно из самых частых нарушений – использование гофрированной трубы.

Неприятные последствия – это мягко сказано. Трагедия в Борисове, где газовая колонка стала причиной гибели двух семей, доказала, в вопросах безопасности – мелочей не бывает. Проверки участились и ужесточились. На крайнюю меру – отключение – сейчас идут бескомпромиссно, параллельно выслушивая в свой адрес нелестные комментарии. В ответ недовольным жильцам газовщики вновь и вновь повторяют прописные истины.

В то же время доверять не специалисту вопросы, где речь идет о безопасности, чревато. Тамаре Петровне посоветовали обратиться к профессионалам. В Мозыре таких 4 организации. Одна из них –

Мозырский комбинат противопожарных работ. Именно здесь мы нашли все для безопасного использования газового оборудования. Специалист комбината провел для зрителей «Телеканала» подробную консультацию.

Кстати, если самостоятельно заняться монтажом, то сэкономить не удастся. За актом, подтверждающим безопасность, придется обращаться опять таки в специализированные организации. К вам приедут, проверят качество монтажа, герметичность стыков и выдадут документ, за который придется заплатить около 40 рублей.

Тамара Петровна решила не рисковать и довериться специалистам. Тем более, благодаря телеканалу, компромисс был найден.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.