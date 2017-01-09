Телеканал Мозырь

Завтра православные верующие будут отмечать один из главных праздников – Рождество Христово. Ему предшествовал сорокадневный пост. Торжественные Богослужения начались уже сегодня. Вечер накануне Рождества называют святым.

Самый радостный, светлый и добрый из всех христианских праздников. Ведь это день рождения сына Божьего, того, кто своим появлением на свет разделил летоисчисление на «до» и «после», того, кто мученической смертью расплатился за грехи человеческие и кто своим воскрешением дал надежду и укрепил веру. Празднованию Рождества предшествует сорокадневный пост. А вечер накануне считается святым. В православных храмах повсеместно проходят торжественные богослужения. Рождественский сочельник – это день строгого поста. Само название происходит от слова «сочиво». Это особое постное блюдо, которое готовят в этот день, иначе называют кутьей. По давней традиции в этот день не едят до появления на небе первой звезды –

в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова. В рождественскую ночь совершается Божественная литургия. Считается, что в этот праздник небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное, при этом пожелания должны быть обязательно добрыми.